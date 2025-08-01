В остаточному обвинувальному висновку, підписаному 1 серпня, прокуратура Нантера вимагає притягнути Хакімі до кримінальної відповідальності. Він підозрюється в зґвалтуванні 24-річної дівчини в своєму будинку в лютому 2023 року недалеко від Парижа. Про це інформує Le Parisien.

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Обвинувачений завжди заперечував ці звинувачення. Тепер слідчий суддя повинен затвердити або відхилити остаточний обвинувальний висновок, підписаний 1 серпня. Ашрафу загрожує до п'ятнадцяти років в'язниці за зґвалтування.

У своїх показаннях в територіальній поліції безпеки департаменту О-де-Сен 24-річна дівчина розповіла, що познайомилася зі знаменитим футболістом через особисті повідомлення в соціальній мережі Instagram. Після віртуального спілкування, яке тривало більше місяця, в п'ятницю ввечері вона поїхала до нього додому в Булонь-Біянкур (департамент О-де-Сен) на першу зустріч на замовленому гравцем автомобілі Uber. Після прибуття, як повідомляється, все швидко пішло шкереберть.

За словами заявниці, Ашраф Хакімі цілував її в губи і груди через одяг, ігноруючи її згоду. Дівчина висловила протест гравцеві, але він продовжив домагатися її, поки не примусив до сексу. Після зґвалтування їй, як стверджується, вдалося відштовхнути гравця ногою, перш ніж вона змогла покинути приміщення. Там, перебуваючи в шоковому стані, вона, як стверджується, відправила подрузі текстове повідомлення з проханням приїхати і забрати її.

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