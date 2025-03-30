За інформацією Mirror, 29-річний англієць готувався зі старту зіграти проти Наполі, адже його конкурент Юнус Муса відбуває дискваліфікацію. Однак уночі перед матчем хавбек відчув гострий абдомінальний біль і звернувся до медичного штабу. Після обстеження лікарі виявили апендицит, тож футболісту довелося терміново вирушити до шпиталю в Неаполі.

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Сезон для Лофтус-Чіка складався непогано – він провів уже 22 матчі в чемпіонаті, а загалом після переходу з Челсі влітку 2023 року набив 10 голів і 3 асисти. Однак тепер англієць пропустить найближчі поєдинки, а Мілан ризикує ще більше погіршити своє становище. Команда нині перебуває на 9-й сходинці й вже серйозно відстала від лідерів Серії А. Нагадаємо, сьогодні 30 березня Мілан зіграє на виїзді проти Наполі. Початок матчу о 22:45.

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