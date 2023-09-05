Колишня дівчина бразильського футболіста, який виступає в команді Еріка Тен Хага, напередодні знову звинуватила його в нападі та жорстокій поведінці. Це стало причиною того, що виклик Антоні до національної збірної Бразилії анульований.

Дівчина звинуватила лідера Манчестер Юнайтед в нападі – в неї змістився грудний імплант

"У зв'язку з фактами, які стали оприлюдненими цього понеділка, 4 вересня, та пов'язані з гравцем Манчестер Юнайтед і потребують розслідування, а також для захисту ймовірної жертви, футболіста збірної Бразилії та CBF було виключено зі складу", – повідомив офіційний сайт національної команди.

На заміну Антоні у збірну викликали Габі Жезуса, який виступає разом з Олександром Зінченком в Арсеналі.

Бразильці в вересні проведуть два матчі кваліфікації до ЧС-2026. Проти Болівії заграють 9 вересня, а зустріч з Перу запланована на 13 вересня.

Арсенал дотиснув МЮ у матчі АПЛ – 116-мільйонний герой залякує Україну, Зінченко починає гол, безжальний VAR