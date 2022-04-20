Цивілізовані люди, коли хочуть в туалет, шукають відповідне приміщення, але не Кайл Вокер. Напередодні англійця упіймали, як він робив свої справи за будівлею готелю.

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Оборонець Ман Сіті накинув на голову капюшон та кілька разів озирнувся, чи нікого немає навколо. Однак Вокер не врахував, що його можуть бачити з вікон та ідентифікувати за татуюванням на нозі.

"Я щойно прийшов пообідати зі своєю сім’єю, і раптом я дивлюся, як Кайл Вокер, якого я миттєво впізнав, пісяє на стіну. Це було огидно. Ми були вражені", – наводить слова очевидця The Sun.

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