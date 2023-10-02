Півзахисник Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер накликав біду після своїх зауважень про суддівство.

Кілька днів не вщухають суперечки після матчу мерсисайдців з Тоттенхемом. PGMOL офіційно визнав, що арбітри зустрічі припустилися кількох помилок, зокрема не зарахувавши чистий гол Ліверпуля.

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Після гри Алексіс Мак Аллістер не стримався і навіть влаштував словесну перепалку в соцмережах з захисником Тоттенхема Крістіаном Ромеро. Півзахисник мерсисайдців у своєму коментарі натякнув, що арбітри підсуджували "шпорам". Як повідомляє Sky Sports, Мак Аллістер може отримати покарання від FA за звинувачення на адресу суддів.

Нагадаємо, що Ліверпуль опублікував заяву на своєму офіційному сайті, в якій висловив своє обурення ситуацією з арбітрами.

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