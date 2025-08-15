Таті Кастельянос потрапив у сферу інтересів Зеніта, інформує інсайдер Ніколо Скіра. Болотний клуб готовий зробити вигідну пропозицію, але Лаціо не збирається продавати форварда, оскільки в це трансферне вікно не зможе підписати йому заміну.

Контракт гравця з римлянами розрахований до 30 червня 2028 року. У минулому сезоні Валентин Кастельянос забив 10 голів і зробив 3 результативні передачі в 29 матчах Серії А.

Нагадаємо, що раніше Лаціо отримав заборону на трансферні операції після того, як клуб провалив тест ліквідності, тест боргової стійкості і тест витрат на зарплати.

