Інцидент стався аж у травні 2022 року, однак стало про нього відомо лише зараз, перед матчем-відповіддю півфіналу Ліги чемпіонів. У своєму TikTok порноакторка Шарлотта Лавіш оприлюднила відео, в якому розповіла про нібито пережите зґвалтування Маркусом Тюрамом, продемонструвавши побої, повідомляє Public.fr.

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За її словами, Тюрам ізолював її в будинку, зґвалтував, та відібрав речі з паспортом. На доказ цього вона додала уривок сварки з Маркусом, де він намагався відібрати телефон, коли вона його знімала. Окрім цього, Лавіш заявила, що футболіст схопив її за щиколотку та протягнув по апартаментах, а через крики сусіди викликали поліцію. Окрім цього, Маркус нібито розказував їй про потяг до жінок, які вживають наркотики.

Коли прибули правоохоронці, Тюрам описав Шарлотту як "жінку, яка вимагає від нього гроші". Поліція також допитала і її, розпитавши, зокрема, чому вона одразу не пішла від футболіста та чому не звернулась до поліції самостійно. Відео ж вона оприлюднила, бо нібито "не хоче більше мовчати".

Сам Тюрам ще не реагував, але це і не дивно: уже сьогодні ввечері його Інтер зустрінеться з Барселоною в другому півфіналі Ліги чемпіонів (перший завершився із рахунком 3:3).

BREAKING ! Marcus Thuram est accusé de violences conjugales et d'agression sexuelle sur une femme !



Dans une vidéo relayée sur TikTok, elle décrit les faits, montre des ecchymoses et dénonce un parcours judiciaire difficile. pic.twitter.com/c4BEJ9HEhI — Lives Foot (@livesfoot) May 5, 2025

Інтер – Барселона: анонс матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів