Молодіжна команда Динамо готується до старту сезону. У товариському матчі киянам протистояло Полісся Ставки.

Динамо зацікавилося забивним універсалом з європейського чемпіонату – доведеться конкурувати з клубами українців

Динамо здолало свого суперника з рахунком 2:0. Один із голів у свій актив записав півзахисник Кирило Осипенко. Юнак перехопив передачу, протиснувся з-поміж двох суперників, зумів обіграти захисника і влучно пробив.

Прес-служба Динамо поділилася відео гола, підписавши: "Зіграв як Марадона".

До слова, Кирило Осипенко перебуває у структурі Динамо з 2022 року. З киянами він двічі здобував титул чемпіона юнацької ліги України. У сезоні 2024/25 він зіграв у 27 матчах, забивши дев'ять голів та віддавши чотири асисти.

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