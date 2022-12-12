Рейна почав вередувати ще до початку Мундіалю. 20-річний американець провалився у тренувальному матчі з Аль-Гарафою та вкрай неоохоче працював на тренуваннях. Після матчу 1-го туру з Уельсом (1:1) нічого не змінилося. Лише коли ветерани команди провели з юнаком виховну бесіду, той перепросив та змінив своє ставлення.

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Інакше Рейна ризикував поїхати додому достроково, повідомляє The Athletic. Наставник збірної США підтвердив інцидент, хоч і не назвав конкретного гравця. "На цьому чемпіонаті світу у нас був гравець, який явно не виправдовував очікувань на полі та за його межами. Разом зі штабом ми годинами сиділи разом, розмірковуючи, що ми збираємося робити з ним. Ми були готові купити квиток додому, настільки це було гнітюче", – заявив Грег Бехалтер.

Нагадаємо, на ЧС-2022 збірна США дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Нідерландам (1:3). Рейна попри статус однієї з надій команди за увесь турнір відіграв лише 52 хвилини за два виходи на поле.

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