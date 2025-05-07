У першому таймі виникла сутичка між захисником Барселони та Ачербі. Іньїго Мартінес плюнув у бік суперника, але не влучив. Арбітр ніяк не покарав гравця "кулес".

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Як повідомляє iusport, УЄФА може дискваліфікувати Мартінеса терміном від двох до чотирьох матчів. Це означає, що захисник ризикує пропустити старт турніру у наступному сезоні.

У 2004 році Франческо Тотті був дискваліфікований на три матчі за плювок в данця Поульсена. Цей вчинок було кваліфіковано згідно з дисциплінарним регламентом УЄФА як "серйозну неспортивну поведінку".

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