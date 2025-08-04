Зірку АПЛ помітили на милицях після жахливої травми в товариському матчі (ФОТО)
Півзахисник Тоттенхема Джеймс Меддісон зазнав серйозного ушкодження коліна в матчі проти Ньюкасла.
Як повідомлялось раніше, півзахисник Тоттенхема Джеймс Меддісон отримав серйозну травму коліна – цього разу під час товариського матчу проти Ньюкасла в Сеулі. Гравця було винесено на ношах після невдалого зіткнення з Елангою.
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Меддісон вийшов на заміну у другому таймі та покинув поле на 83-й хвилині. Судячи з усього, йдеться про те саме коліно, яке зазнало ушкодження наприкінці минулого сезону. Як повідомляє журналіст Аласдер Голд, півзахисника помітили на милицях із капюшоном, насунутим на очі. Відповідну світлину журналіст виклав у мережі Х. Головний тренер "шпор" Томас Франк визнав, що ситуація виглядає погано, і назвав вечір "водночас красивим і жорстоким", зважаючи на емоційне прощання Хин Мін Сона.
28-річний англієць лише нещодавно повернувся до повноцінних тренувань після попереднього ушкодження. За Тоттенхем він виступає з 2023 року, перейшовши з Лестера. За цей час Меддісон провів 75 матчів, у яких забив 16 м’ячів і віддав 21 асист.
Найближчим часом гравець пройде медичне обстеження, щоб з’ясувати ступінь тяжкості травми. Офіційне оновлення від клубу очікується до кінця тижня. Його участь у старті нового сезону АПЛ тепер під великим питанням.
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