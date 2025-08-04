Як повідомлялось раніше, півзахисник Тоттенхема Джеймс Меддісон отримав серйозну травму коліна – цього разу під час товариського матчу проти Ньюкасла в Сеулі. Гравця було винесено на ношах після невдалого зіткнення з Елангою.

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Меддісон вийшов на заміну у другому таймі та покинув поле на 83-й хвилині. Судячи з усього, йдеться про те саме коліно, яке зазнало ушкодження наприкінці минулого сезону. Як повідомляє журналіст Аласдер Голд, півзахисника помітили на милицях із капюшоном, насунутим на очі. Відповідну світлину журналіст виклав у мережі Х. Головний тренер "шпор" Томас Франк визнав, що ситуація виглядає погано, і назвав вечір "водночас красивим і жорстоким", зважаючи на емоційне прощання Хин Мін Сона.

28-річний англієць лише нещодавно повернувся до повноцінних тренувань після попереднього ушкодження. За Тоттенхем він виступає з 2023 року, перейшовши з Лестера. За цей час Меддісон провів 75 матчів, у яких забив 16 м’ячів і віддав 21 асист.

Найближчим часом гравець пройде медичне обстеження, щоб з’ясувати ступінь тяжкості травми. Офіційне оновлення від клубу очікується до кінця тижня. Його участь у старті нового сезону АПЛ тепер під великим питанням.

James Maddison coming through the mixed zone on crutches. He understandably looked devastated with his hood pulled down low. Thomas Frank said it was the same knee as before and thinks it's a bad one. pic.twitter.com/NCYcmtWSnK — Alasdair Gold (@AlasdairGold) August 3, 2025

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