Деклан Райс став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

УЄФА визначив переможця у номінації за звання гравця тижня в Лізі чемпіонів. Ним став Деклан Райс, повідомляється на офіційному сайті організації.

"Занадто часто влучав у стінку": Райс скромно відреагував на звершення у матчі проти Реала в Лізі чемпіонів

Партнер Олександра Зінченка відзначився божевільним дублем у ворота Реала, забивши обидва голи зі штрафних, чим не залишив шансів для конкурентів, серед яких булии Алессандро Бастоні, Роберт Лєвандовскі та Хвіча Кварацхелія.

Нагадаємо, що завдяки голам Райса Арсенал переміг Реал удома з рахунком 3:0. Матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів між командами відбудеться на Сантьягу Бернабеу 16 квітня.

Арсенал розтрощив Реал у першому чвертьфіналі ЛЧ – Райс оформив шедевральний дубль зі штрафних