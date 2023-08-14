Під час літнього турне мадридців по США турецький вундеркінд отримав пошкодження. Після ретельного обстеження у Арди Ґюлера виявили ушкодження внутрішнього меніска правого коліна.

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Медики Реала наполягали на консервативному лікуванні, однак півзахисник обрав варіант з хірургічним втручанням. Як повідомляє AS, операція пройшла успішно і лікарі вже прогнозують швидке одужання. Арда Ґюлер зможе вийти на поле через шість тижнів. Очікується, що турецький півзахисник буде доступний на гру проти мадридського Атлетіко, яка запланована на 24 вересня.

Нагадаємо, що Арда Ґюлер приєднався до Реала влітку поточного року. Півзахисник перейшов з Фенербахче за 20 млн євро. Минулого сезону Ґюлер зіграв у 35 матчах, забив шість голів і віддав сім асистів.

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