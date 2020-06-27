Зірковий вінгер Львова порівняв колишнього і теперішнього наставників "містян"

Бразильський легіонер Львова Шина поділився думками щодо нового головного тренера Львова Георгія Цецадзе та підготовки до львівського дербі.

"Будемо намагатися атакувати, йти вперед за результатом і перемогою. Весь тиждень готуємося до цієї гри. Відчуваю, що процес проходить якісно. Налаштовуємо командний дух, щоб вийти і перемогти в дербі.

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За ці дні особливої ​​різниці між наставниками (колишній – Єгіше Мелікян і нинішній – Георгій Цецадзе – прим.) не відчуваю. Але потрібно відзначити, що попередній наставник багато нам дав і добре підготував. Вірю, що з нинішнім тренером в майбутньому нас чекає багато перемог", – сказав футболіст у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, 23-річний бразилець приєднався до Львова у лютому 2019 року. У поточному сезоні провів за "містян" 23 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав одну гольову передачу.

Дербі між аутсайдерами турнірної таблиці УПЛ відбудеться вже сьогодні, 27 червня, о 17:00 на стадіоні у Луцьку.

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