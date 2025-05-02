Польське видання Przegląd Sportowy оголосило список найкращих іноземних гравців чемпіонату Польщі за підсумками тридцяти турів Екстракляси.

Кочергін красивим асистом долучився до розгрому – команда українця закріпилася на вершині таблиці

До топу легіонерів потрапив і українець Владислав Кочергін, який виступає за Ракув. В кампанії 2024/25 29-річний півзахисник віддав 5 асистів та забив 5 м'ячів за польський колектив.

Додамо, що Кочергін впродовж поточного сезону неодноразово був претендентом на потрапляння в заявку збірної України, але тренерський штаб на чолі з Сергієм Ребровим завжди віддавав перевагу іншим гравцям. Свій єдиний матч за національну збірну Владислав Кочергін провів ще 9 вересня 2021 року в товариській грі проти збірної Чехії.

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