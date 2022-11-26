Зірковий тренер планує відновити кар'єру заради клубу другого дивізіону – легенда Ліверпуля не втримався там і пів року
Дік Адвокат хоче віддати шану команді, в якій робив перші кроки у футболі.
Нідерландський фахівець Дік Адвокат має намір відновити тренерську діяльність, повідомляє Voetbal International.
Куйт провалився на першій тренерській роботі, не втримавшись у клубі навіть пів року
75-річний наставник очолить Ден Гааг, який нещодавно попрощався з Дірком Куйтом, який протримався на посаді менше 6 місяців.
За інформацією джерела, клуб та тренер вже погодили деталі контракту – офіційне оголошення відбудеться на початку наступного тижня.
Нагадаємо, Ден Гааг у далекому 1966 році став для Адвоката першим клубом у його професіональній кар'єрі футболіста (гравець виступав за команду з Гааги двічі: з 1966 по 1973 рр. і з 1979 по 1980 рр.).
Нині Ден Гааг йде у турнірній таблиці другго за силою дивізіону Нідерландів на сімнадцятій сходинці, маючи у своєму активі 16 очок.
Іспанська система, аналітичний кіберпанк і пропаганда ісламізму – як академія Aspire розвиває футбол і політику Катару