Нідерландський фахівець Дік Адвокат має намір відновити тренерську діяльність, повідомляє Voetbal International.

Куйт провалився на першій тренерській роботі, не втримавшись у клубі навіть пів року

75-річний наставник очолить Ден Гааг, який нещодавно попрощався з Дірком Куйтом, який протримався на посаді менше 6 місяців.

За інформацією джерела, клуб та тренер вже погодили деталі контракту – офіційне оголошення відбудеться на початку наступного тижня.

Нагадаємо, Ден Гааг у далекому 1966 році став для Адвоката першим клубом у його професіональній кар'єрі футболіста (гравець виступав за команду з Гааги двічі: з 1966 по 1973 рр. і з 1979 по 1980 рр.).

Нині Ден Гааг йде у турнірній таблиці другго за силою дивізіону Нідерландів на сімнадцятій сходинці, маючи у своєму активі 16 очок.

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