"Після іспанського Класіко, в якому в Кубку країни зустрічалися Барселона та Реал, матч також був досить напруженим і завершився з таким же рахунком (в основний час, – прим.), як і наше, українське Класіко. Це було супер. Та й сценарій в Іспанії був схожим: у першому таймі Барселона повністю перегравала Реал, так само як Шахтар перегравав Динамо.

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А у другому таймі – як у грі між двома іспанськими грандами, так і в поєдинку двох кращих команд України – все виявилось навпаки. Тож задоволення від матчу є, тим більше, що Динамо підвищило свої шанси на чемпіонство. Була цікава гра, і я вважаю, що результат закономірний", – зазначив Шаран у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Динамо пропустило вже на старті зустрічі, а до середини другого тайму "горіло" з рахунком 0:2. По перерві Ванат скоротив відставання, а вже у доданий час Кабаєв врятував для киян нічию.

Наразі Шахтар посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ з 54 балами. Друге місце посідає Олександрія (60 балів), а Динамо лідирує з 64 балами.

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