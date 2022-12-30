Брюгге сенсаційно пробився у плей-офф Ліги чемпіонів, але провалюється на внутрішній арені. Саме через це боси клубу зважилися на перестановки в тренерському штабі. Їм потрібен фахівець, який, якщо й не відіграє 12 очок відставання від лідера, то хоча б зможе знову вивести команду в ЛЧ.

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У полі зору Брюгге опинився колишній наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес, повідомляє sport.es з посиланням на EFE. Іспанець наразі перебуває без роботи, оскільки після провального чемпіонату світу втратив свою посаду в національній команді.

Варто зауважити, що зміна тренера може допомогти Роману Яремчуку та Едуарду Соболю. Карл Хуфкенс не довіряв українським легіонерам Брюгге, довіряючи їм крихти ігрового часу.

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