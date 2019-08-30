Зірковий партнер Ярмоленка продовжив контракт з Вест Хемом

Лондонський клуб намагається зробити все можливе для збереження своїх провідних гравців.

Хавбек "молотків" Мануель Лансіні продовжив контракт з клубом, інформує офіційний сайт Вест Хема.

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Нова угода аргентинця чинна до 30 червня 2023 року і включає опцію продовження ще на два сезони. Лансіні перейшов у Вест Хем з Аль-Джазіри влітку 2016 року за 12 млн євро. З тих пір він провів за лондонський клуб 112 матчів, в яких відзначився 21 голом і 19 асистами.

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Нагадаємо, у попердньому сезоні команда Мануеля Пеллегріні посіла десяту сходинку чемпіонату Англії.