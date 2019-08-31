Зірковий партнер Ярмоленка Чічаріто перейде у Севілью

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УПЛ визначила претендентів на звання найкращого гравця і тренера серпня
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Десна у рідних стінах розписала нічию з Карпатами – чернігівці залишились на другому місці в УПЛУкраїна — 30 серп 2626
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Вольфсбург думає, що Олександрію очолює екс-тренер Динамо – курйоз дня у реакції на жеребкування ЛЄЛіга Європи — 30 серп 4788
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Календар Олександрії у Лізі Європи – коли у Львів приїдуть команди з топ-чемпіонатів і повернеться ЯремчукЛіга Європи — 30 серп 2701
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