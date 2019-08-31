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Зірковий партнер Ярмоленка Чічаріто перейде у Севілью

13:49 320 Читать на русском
Зірковий партнер Ярмоленка Чічаріто перейде у Севілью
Чічаріто / Marca

Нападник Вест Хема Чічаріто невдовзі повинен стати гравцем Севільї.

Севілья та Вест Хем близькі до узгодження трансферу нападника англійців Чічаріто. Вже завтра мексиканець може прибути у Іспанію для проходження медогляду та підписання контракту.

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Якщо Чічаріто вдало пройде медогляд, то андалусійці заплатять команді Андрія Ярмоленка 10 млн євро. Контракт з 31-річним нападником буде підписаний на 4 роки, повідомляє Marca.

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До слова, минулого сезону Чічаріто зіграв за Вест Хем 28 матчів в усіх турнірах, де забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі.

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