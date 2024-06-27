Зірковий партнер Трубіна перейшов у Бешикташ
14:16 - Читать на русском
Португальський хавбек Бенфіки Рафа Сілва поїхав догравати в чемпіонат Туреччини.
Рафа Сілва перейшов у Бешикташ на правах вільного агента. Сторони підписали контракт на три роки, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Сілва був багаторічним лідером Бенфіки. У минулому сезоні партнер Трубіна забив 22 голи і віддав 12 асистів у всіх турнірах, але не отримав новий контракт.
Рафа виграв з Бенфікою три чемпіонати Португалії, два Кубки Португалії і три Суперкубки. 31-річний хавбек ніколи не грав за кордоном.
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