Атлетік з Більбао продовжує пошук підсилення перед стартом сезону 2025/26. Баски намагаються повернути в команду Емеріка Ляпорта, повідомляє Fichajes.

Капітан Атлетіка здав позитивний допінг-тест – винуватець сам зізнався, що стало причиною

Команда Ернесто Вальверде нещодавно втратила Єрая Лопеса через позитивний допінг-тест, тому звернула увагу на захисника Аль-Насра. 31-річний Ляпорт не входить у плани команди Кріштіану Роналду, тому давно шукає новий клуб.

Перешкодою повернення може стати зарплата гравця, а також 15 мільйонів євро, які вимагає саудівський клуб за трансфер. Ймовірно, Ляпорту, доведеться піти на суттєве зниження фінансових апетитів, якщо він перейде в Атлетік.

Нагадаємо, що в баскській команді Ляпорт грав з 2012 по 2018 роки, після чого перейшов у Манчестер Сіті за 65 мільйонів євро.

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