Проблеми в особистому житті лідера мадридського Атлетіко та збірної Аргентини ризикують вилитись у спортивну катастрофу.

Півзахисник мадридського Атлетіко та збірної Аргентини – Родріго де Пауль – ризикує не потрапити у заявку "альбіселесте" на Чемпіонат світу-2022. Причиною стала розпуста хавбека.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, Де Пауль перебуває в процесі розірвання шлюбу зі своєю дружиною Камілою Хомс, якій він зраджував зі співачкою Мартіною Стосель. Кілька тижнів тому Каміла подала позов, аби розділити майно, визначити фінансову компенсацію та режим відвідування дітей.

Між тим, згідно із законодавством Катару, будь-яка особа, яка перебуває під судом, не може в’їхати в країну. Президент Футбольної асоціації Аргентини Клаудіо Тапія підтвердив інформацію іспанських журналістів, але висловив надію, що конфлікт встигнуть врегулювати.

Родріго де Пауль є важливим футболістом збірної Аргентини. Хавбек мадридського Атлетіко виступає за "альбіселесте" з 2018 року, зігравши у складі національної команди 41 матч і забивши два голи.

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