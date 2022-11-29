Майбутнє Мартінеса у складі "вілланів" під питанням через непрості відносини з Унаї Емері, який нещодавно очолив Астон Віллу, інформує Football Insider.

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Аргентинець начебто вже думає про зміну клубу. Конфлікт з Емері почався ще під час роботи іспанця в Арсеналі – Еміліано тоді якраз виступав за "канонірів".

У поточному сезоні Мартінес зіграв 17 матчів за Астон Віллу, в яких пропустив 19 голів. У 5 іграх аргентинцю вдалось втримати ворота на замку.

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