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ШАХТАР - БЕНФІКА АТАЛАНТА - ВАЛЕНСІЯ РОМА - ГЕНТ

Зірковий партнер Маліновського ефектним пасом п'ятою залишив суперника з носом – момент дня в Лізі чемпіонів

10:50 682 Читать на русском
Зірковий партнер Маліновського ефектним пасом п'ятою залишив суперника з носом – момент дня в Лізі чемпіонів
Йосіп Ілічіч / Сайт Аталанти

Хавбек Аталанти Йосіп Ілічіч став одним з головних героїв першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Валенсії (4:1).

16’ Ханс Хатебур
42’ Йосіп Ілічіч
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
 
Денис Черишев 67’
16’ Ханс Хатебур
42’ Йосіп Ілічіч
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
67’ Денис Черишев

Словенець був одним з найпомітніших гравців на полі не лише завдяки своєму голу.

Аталанта – Валенсія – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Лідер Аталанти показав майстер-клас тонкої гри під час банального епізоду в центрі поля. Ілічіч несподіваним пасом п'ятою розігнав контратаку бергамасків і залишив ні з чим опорника Валенсії Жоффрея Кондогбія, який біг накривати словенця. Саме дію одноклубника Руслана Маліновського було обрано моментом дня Ліги чемпіонів за версією офіційного твітттера УЄФА.

Нагадаємо, Аталанта здобула розгромну перемогу 4:1, яка дає команді Гасперіні зручний гандикап перед виїздом до Іспанії.

Аталанта – Валенсія: Маліновський страждає через шалених конкурентів, несправедливий результат і російський джокер в ЛЧ

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Ліга чемпіонів Йосіп Ілічіч Йосіп Ілічіч Аталанта Аталанта Відеоновини Аталанта - Валенсія
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