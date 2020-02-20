Зірковий партнер Маліновського ефектним пасом п'ятою залишив суперника з носом – момент дня в Лізі чемпіонів

Хавбек Аталанти Йосіп Ілічіч став одним з головних героїв першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Валенсії (4:1).

Словенець був одним з найпомітніших гравців на полі не лише завдяки своєму голу.

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Лідер Аталанти показав майстер-клас тонкої гри під час банального епізоду в центрі поля. Ілічіч несподіваним пасом п'ятою розігнав контратаку бергамасків і залишив ні з чим опорника Валенсії Жоффрея Кондогбія, який біг накривати словенця. Саме дію одноклубника Руслана Маліновського було обрано моментом дня Ліги чемпіонів за версією офіційного твітттера УЄФА.

Нагадаємо, Аталанта здобула розгромну перемогу 4:1, яка дає команді Гасперіні зручний гандикап перед виїздом до Іспанії.

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