Зірковий партнер Довбика офіційно повернувся до рідного клубу
11 липня 09:30 - Читати іншою мовою
Півзахисник Леандро Паредес змінив клубну прописку.
Леандро Паредес офіційно залишив Рому й підписав контракт із Бока Хуніорс, повідомляє прес-служба клубу.
Довбик офіційно залишився єдиним форвардом Роми
Аргентинський хавбек повертається до клубу, де розпочинав свою професійну кар’єру понад десятиліття тому. Угода з клубом буде чинна три сезони. Паредес зароблятиме 2 мільйони євро на рік плюс бонуси.
Повідомлялося, що сума трансферу 31-річного футболіста склала 3,5 мільйона євро.
До слова, минулого сезону він провів за Рому 32 матчі, відзначився 4 голами та 2 асистами.
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