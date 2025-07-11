Леандро Паредес офіційно залишив Рому й підписав контракт із Бока Хуніорс, повідомляє прес-служба клубу.

Довбик офіційно залишився єдиним форвардом Роми

Аргентинський хавбек повертається до клубу, де розпочинав свою професійну кар’єру понад десятиліття тому. Угода з клубом буде чинна три сезони. Паредес зароблятиме 2 мільйони євро на рік плюс бонуси.

Повідомлялося, що сума трансферу 31-річного футболіста склала 3,5 мільйона євро.

До слова, минулого сезону він провів за Рому 32 матчі, відзначився 4 голами та 2 асистами.

Primer día de la vuelta de Leandro Paredes a Boca ? pic.twitter.com/BMyZz9MoWa — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 10, 2025

“Volver a casa es mi sueño” pic.twitter.com/RbTwTsEl19 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 10, 2025

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