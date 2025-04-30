Нападник Борнмута Еванілсон буде доступний на поєдинок 35-го туру АПЛ проти Арсенала попри вилучення у попередній зустрічі.

Еванілсон отримав пряму червону в грі проти Манчестер Юнайтед. Однак, клуб подав апеляцію на це рішення, яка стала успішною, повідомляє прес-служба Борнмута.

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Таким чином, дискваліфікація бразильця була скасована, тож Еванілсон буде доступний на гру з Арсеналом, яка відбудеться вже наступними вихідними.

Нагадаємо, бразильський форвард перебрався до Борнмута з Порту минулого літа за 37 млн євро. У складі "вишень" Еванілсон провів 31 матч, у яких відзначився 11 голами та 5 асистами.

We can confirm that Evanilson has had his red card from Sunday rescinded.



He will be available to face Arsenal this weekend. pic.twitter.com/lkRCUCbdra — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) April 30, 2025

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