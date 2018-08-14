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Зірковий одноклубник Ярмоленка зустрічається з розкішною дівчиною – вона зачаровує не тільки красою, а й розумом

13:18 1748 Читать на русском
Зірковий одноклубник Ярмоленка зустрічається з розкішною дівчиною – вона зачаровує не тільки красою, а й розумом
Евелін Машрі

Екс-хавбек Лаціо Феліпе Андерсон не так давно переїхав в АПЛ і став партнером Андрія Ярмоленка у Вест Хемі.

Лондонський клуб заплатив за бразильця 38 млн фунтів. Таким чином 25-річний Андерсон став рекордним придбанням в історії клубу.

Щоправда, у бразильця це не єдиний привід для радості – його дівчина Евелін успішно завершила навчання в університеті Сан-Паулу і отримала ступінь магістра з міжнародних відносин.

Для дівчини важливо відчувати себе самодостатньою, незважаючи на заробітки її зіркового коханого.

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Sardenha ️

Публикация от Evelyn Machry (@evemachry)

Valência

Публикация от Evelyn Machry (@evemachry)

Valência #oceanografic

Публикация от Evelyn Machry (@evemachry)

Que lugar lindoooooo #brussels #montdesarts

Публикация от Evelyn Machry (@evemachry)

Публикация от Evelyn Machry (@evemachry)

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Публикация от Evelyn Machry (@evemachry)

Публикация от Evelyn Machry (@evemachry)

Love of my life ️Te amo

Публикация от Evelyn Machry (@evemachry)

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Публикация от Evelyn Machry (@evemachry)

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