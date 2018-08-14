Зірковий одноклубник Ярмоленка зустрічається з розкішною дівчиною – вона зачаровує не тільки красою, а й розумом

Екс-хавбек Лаціо Феліпе Андерсон не так давно переїхав в АПЛ і став партнером Андрія Ярмоленка у Вест Хемі.

Лондонський клуб заплатив за бразильця 38 млн фунтів. Таким чином 25-річний Андерсон став рекордним придбанням в історії клубу.

Щоправда, у бразильця це не єдиний привід для радості – його дівчина Евелін успішно завершила навчання в університеті Сан-Паулу і отримала ступінь магістра з міжнародних відносин.

Для дівчини важливо відчувати себе самодостатньою, незважаючи на заробітки її зіркового коханого.

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Sardenha ️ Публикация от Evelyn Machry (@evemachry) 7 Июл 2018 в 5:25 PDT

Valência Публикация от Evelyn Machry (@evemachry) 30 Июл 2015 в 5:24 PDT

Valência #oceanografic Публикация от Evelyn Machry (@evemachry) 29 Июл 2015 в 4:07 PDT

️ Публикация от Evelyn Machry (@evemachry) 23 Июл 2015 в 4:29 PDT

#Menorca Публикация от Evelyn Machry (@evemachry) 11 Июл 2014 в 10:50 PDT