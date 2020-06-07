Зірковий одноклубник Маліновського випустив дитячу книгу

Хавбек Аталанти Алехандро Папу Гомес бере активну участь в позафутбольних проектах.

Аргентинець випустив дитячий графічний роман про своє життя і кар'єру, інформує Football Italia.

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Книжка "Ciao, son il Papu" (Привіт, я Папу) вийде в продаж 16 червня, її публікацією та оформленням займалося відоме видавництво Rizzoli. "Колись був маленький хлопчик, який жив у далекій країні, Аргентині, і у нього була мрія: стати футболістом. Це моя історія, йди і грай зі мною", – з таких слів починається розповідь 32-річного Гомеса.

Нагадаємо, аргентинець переїхав у Європу 10 років тому, підписавши контракт з Катанією. Українським фанатам Папу запам'ятався сезоном 2013/14 у складі харківського Металіста. Гомес вже шість років грає в Аталанті і саме він носить капітанську пов'язку в команді Руслана Маліновського.

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