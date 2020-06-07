toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ ШАХТАР - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Зірковий одноклубник Маліновського випустив дитячу книгу

17:45 43 Читать на русском
Зірковий одноклубник Маліновського випустив дитячу книгу
Гомес приймає вітання партнерів / АР

Хавбек Аталанти Алехандро Папу Гомес бере активну участь в позафутбольних проектах.

Аргентинець випустив дитячий графічний роман про своє життя і кар'єру, інформує Football Italia.

"Гасперіні повівся безвідповідально", – влада Валенсії долучилась до цькування тренера Маліновського

Книжка "Ciao, son il Papu" (Привіт, я Папу) вийде в продаж 16 червня, її публікацією та оформленням займалося відоме видавництво Rizzoli. "Колись був маленький хлопчик, який жив у далекій країні, Аргентині, і у нього була мрія: стати футболістом. Це моя історія, йди і грай зі мною", – з таких слів починається розповідь 32-річного Гомеса.

Нагадаємо, аргентинець переїхав у Європу 10 років тому, підписавши контракт з Катанією. Українським фанатам Папу запам'ятався сезоном 2013/14 у складі харківського Металіста. Гомес вже шість років грає в Аталанті і саме він носить капітанську пов'язку в команді Руслана Маліновського.

Лідер Динамо на заробітках, або Хто відсидів у тюрязі? Призовий кросворд від головного редактора

blog_ava
Динамо – Олександрія: анонс матчу УПЛ
08:00
9628
Теги
Алехандро Папу Гомес Алехандро Папу Гомес Аталанта Аталанта Італія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
59
хв
Аугсбург
19:00
Кельн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук