Захисник Жирони Ян Коуту досі не визначився зі своїм майбутнім після завершення цього сезону.

Орендна угода Коуту з Жироною завершиться після цього сезону, тож бразилець має повернутись до Манчестер Сіті, якому і належить.

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Втім, його контракт із "містянами" наближається до кінця в 2025 році. Манчестер Сіті може попрощатись із захисником – позиція правого захисника поки міцно закріплена за Кайлом Вокером. Реал же розглядає кандидатуру Коуту через вік обох правих захисників – Дані Карвахаля та Лукаса Васкеса, повідомляє Goal.

Сам Ян натякнув, що зацікавлений у переході в Реал: "Так, так. Якщо вони зацікавлені, це варіант, я не буду вам брехати. Однак я гравець Манчестер Сіті, у мене там контракт, і я мрію грати за Сіті".

Зазначимо, що Коуту провів 33 матчі за Жирону в цьому сезоні, у яких відзначився 2 голами та 8 асистами.

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