Півзахисник Джорджініо Вейналдум невдало розпочав свою кар'єру в столиці Італії. Нідерландець приїхав за ігровою практикою, а тепер ризикує залишитися без чемпіонату світу.

Вейналдум отримав пошкодження на тренуванні "джалороссі". Травма виявилася серйозною – 31-річний нідерландець зламав гомілку. Про це Рома повідомила у клубному Twitter.

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Після зіткнення з партнером по команді півзахисник відчув сильний біль, а обстеження підтвердило невтішні новини. Найближчим часом Вейналдум пройде додатковий медогляд, який визначить, чи потрібна операція. У будь-якому разі, мінімум місяць гравець проведе в гіпсі, а для повноцінного відновлення у найкращому випадку знадобиться 2-3.

Тепер участь Джорджініо у матчах ЧС-2022 опинилося під великим питанням, адже до старту Мундіалю залишилося 3 місяці. Збірна Нідерландів ризикує втратити гравця на чемпіонат світу в Катарі.

Нагадаємо, Рома орендувала Вейналдума у ПСЖ на сезон 2022/23 і має право викупу гравця. Півзахисник зіграв за команду Жозе Моурінью тільки 1 офіційний матч, вийшовши на заміну у поєдинку проти Салернітани.

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