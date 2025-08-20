Леон Бейлі отримав м'язову травму під час свого першого тренування в Трігорії під керівництвом Джан П'єро Гасперіні. Як повідомляє Il Messaggero, попередні тести виявили проблему, яка може вивести його з ладу приблизно на три тижні.

Рома підписала унікальну зірку АПЛ – історичний трансфер для клубу

Це серйозний удар для Гасперіні, який розраховував на новачка, щоб посилити свої атакувальні можливості перед першими офіційними матчами сезону. За словами інсайдера Філіппо Б'яфори, гравець повернеться після перерви на матчі збірних.

Завтра Бейлі пройде додаткові обстеження, необхідні для більш точного визначення ступеня м'язової травми і часу відновлення. Однак є підстави вважати, що колишній гравець Астон Вілли пропустить як мінімум два матчі: перший матч Серії А проти Болоньї і наступний – проти Пізи.

Рома не змогла здолати новачка саудівської ліги – Довбик знову не переконав