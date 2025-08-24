Леон Бейлі отримав міотендинозну травму правого прямого м'яза стегна під час свого першого тренування в Трігорії під керівництвом Джан П'єро Гасперіні. Як інформує Sky Sport Italia, ямаєць вибув з ладу приблизно на чотири тижні.

Зірковий новачок Роми отримав травму одразу після трансферу – відомі терміни відновлення

Це означає, що він пропустить матч Серії А проти Пізи наступних вихідних, а також, можливо, матчі ліги проти Торіно і принципового суперника Лаціо після міжнародної перерви у вересні.

Бейлі вже пропустив перший матч Роми в сезоні – з Болоньєю (1:0).

