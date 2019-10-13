Зірковий новачок Наполі отримав "ляща" від арбітра – курйозне відео

Нападник Наполі Ірвінг Лосано потрапив у курйозний епізод під час матчу Ліги націй КОНКАКАФ проти Бермуди.

Зірка мексиканського футболу отримала "на горіхи" від головного арбітра матчу Генрі Бехарано з Коста-Ріки.

Лосано став першим мексиканцем, який зміг забити у Серії А

На початку гри Лосано намагався обіграти декількох суперників, однак нарвався на фол. Емоційні протести Чукі швидко заспокоїв рефері, який підбіг до зіркового мексиканця і ненавмисно прописав йому "ляща".

Зазначимо, що збірна Мексики на виїзді розгромила Бермуду – 5:1, а Лосано записав до свого активу гол та результативний пас.

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