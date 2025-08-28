Ардон Яшарі отримав травму на тренуванні під час ранкової сесії. Як сказав головний тренер "россонері" Макс Аллегрі, Яшарі зіткнувся з Сантьяго Хіменесом. Sky Sport Italia і SportItalia інформують, що Яшарі отримав травму малогомілкової кістки, і є побоювання, що травма "серйозна". При цьому SportItalia стверджує, що гравець міг зламати кістку.

Згідно з Gazzetta dello Sport, півзахисник вибув мінімум на два місяці, хоча ситуація проясниться після того, як гравець пройде додаткове медичне обстеження.

На даний момент швейцарський гравець став найдорожчим придбанням в Серії А в літнє трансферне вікно після його переходу з Брюгге на початку серпня за 37 мільйонів євро.

