Зірковий новачок Мілана зламав кістку – він вибув мінімум на два місяці
Півзахисник Мілана Ардон Яшарі отримав серйозну травму.
Ардон Яшарі отримав травму на тренуванні під час ранкової сесії. Як сказав головний тренер "россонері" Макс Аллегрі, Яшарі зіткнувся з Сантьяго Хіменесом. Sky Sport Italia і SportItalia інформують, що Яшарі отримав травму малогомілкової кістки, і є побоювання, що травма "серйозна". При цьому SportItalia стверджує, що гравець міг зламати кістку.
Згідно з Gazzetta dello Sport, півзахисник вибув мінімум на два місяці, хоча ситуація проясниться після того, як гравець пройде додаткове медичне обстеження.
На даний момент швейцарський гравець став найдорожчим придбанням в Серії А в літнє трансферне вікно після його переходу з Брюгге на початку серпня за 37 мільйонів євро.
