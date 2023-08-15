Манчестер Юнайтед мінімально обіграв Вулверхемптон в матчі першого туру нового сезону англійської Прем'єр-ліги (1:0)

Cейви Онана і гол імені захисників у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Вулверхемптон – 1:0

Проте гра запам'яталась скандальним епізодом вже в кінцівці зустрічі – голкіпер "червоних дияволів" Андре Онана протаранив форварда гостей Сашу Калайджіча, але рефері Саймон Хупер не відреагував. Інцидент розслідували рефері, відповідальні за VAR. Однак вони не рекомендували рефері дивитися повтор. Сам Хупер дав жовту картку гаряче протестуючому тренеру "вовків" Гарі О'Нілу.

Неправомірність дій бригади арбітрів визнав навіть член англійської колегії суддів. Про це пише PGMOL.

"Я говорив з Джоном Моссом. Він перепросив нас. Він сказав, що це була груба помилка, і ми заслужили пенальті. Він не міг повірити, що VAR не втрутився в ситуацію", – сказав О'Ніл в коментарі клубній прес-службі.

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