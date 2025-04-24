Керівництво "зелено-білих" розглядає варіант з орендою гравця до Руха, повідомляє журналіст Віктор Вацко.

Карпати хочуть викупити контракт хавбека Шахтаря – відомо, від кого залежить перехід

Вінгер молодіжної збірної України приєднався до Карпат узимку, проте через травму пропустив майже всю підготовку до другої частини сезону. Головний тренер львівського клубу Владислав Лупашко поки що не розраховує на Квасницю як на гравця основного складу, що не влаштовує самого футболіста, який має серйозні амбіції.

У нинішньому сезоні Ілля Квасниця зіграв всього 14 хвилин за Карпати у трьох іграх. У першій частині сезону він виступав за Рух, де провів 18 матчів, забив 4 голи та віддав 3 асисти. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 3 мільйони євро.

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