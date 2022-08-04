"Хотів знати, які номери вільні. Розмовляючи з менеджером команди, він назвав мені деякі номери, але не сказав про 26-й. Я запитав про цей номер, він мені відповів, що Террі залишив цей номер у 2017-му, відтоді ніхто не брав його. Тому я запитав себе: "Його вивели з обороту чи просто ніхто не хотів брати?"

Челсі офіційно оголосив про підписання Кулібалі

Я дуже добре знаю Дзолу. Розмовляв з ним, він розповів мені про історію Челсі. Я повинен знати все, коли їду кудись, тому поставив йому багато питань про клуб, структуру, вболівальників. Тоді я запитав у нього номер Террі, бо хотів запитати його про футболку.

Коли я зателефонував Джону, він не повірив, що це я. Подумав, що це жарт. Тому він поклав слухавку та подзвонив менеджеру команди, щоб запитати, чи це справді я. Вже після я дуже шанобливо попросив Террі взяти його ігровий номер. Знаю, що це число дуже важливе для нього. Це також дуже важливе число для мене, бо я взяв його, коли перейшов до Наполі. Хотів грати під цим номером і тут.

Коли Террі сказав мені "так", я був дуже щасливий, бо я знаю, що він зробив для клубу, вболівальників, міста. Тому я знав, що важливо спершу запитати його, бо не хочу зневажливо ставитися до легенди клубу", – поділився Кулібалі в інтерв'ю офіційному сайту Челсі.

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