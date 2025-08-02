Федеріко Бернардескі отримав розтягнення правого коліна і може пропустити матч 1-го туру Серії А проти Роми, який відбудеться 23 серпня в Римі на Олімпіко. Бернардескі отримав травму під час вчорашнього товариського матчу, інформує офіційний сайт Болоньї.

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Колишній гравець збірної Італії найближчими днями пройде терапію, після чого приступить до індивідуальних тренувань. Термін його відновлення оцінюється приблизно в три тижні.

Нагадаємо, 31-річний Бернардескі повернувся в Серію А після того, як з 2022 року грав в Канаді за Торонто.

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