Колишня зірка збірної Італії може пропустити матч проти Довбика
18:06 - Читати іншою мовою
Вінгер Болоньї Федеріко Бернардескі отримав розтягнення коліна.
Федеріко Бернардескі отримав розтягнення правого коліна і може пропустити матч 1-го туру Серії А проти Роми, який відбудеться 23 серпня в Римі на Олімпіко. Бернардескі отримав травму під час вчорашнього товариського матчу, інформує офіційний сайт Болоньї.
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Колишній гравець збірної Італії найближчими днями пройде терапію, після чого приступить до індивідуальних тренувань. Термін його відновлення оцінюється приблизно в три тижні.
Нагадаємо, 31-річний Бернардескі повернувся в Серію А після того, як з 2022 року грав в Канаді за Торонто.
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