Перемога Галатасарая над Тоттенхемом у Лізі Європи була затьмарена пошкодженням Мауро Ікарді.

"Леви" яскраво перестріляли клуб АПЛ з рахунком 3:2, але втратили зіркового форварда до кінця сезону.

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На 81-й хвилині матчу Ікарді виконав прискорення і впав на газон без жодного спротиву суперника. Форвард Галатасарая відразу схопився за коліно, а обстеження підтвердило найгірші побоювання – розрив "хрестів" та пошкодження меніска. На 31-річного аргентинця чекає операція і тривале відновлення.

Нагадаємо, 21 січня Галатасарай буде суперником Динамо у 7-му турі основного етапу ЛЄ. Ікарді в нинішньому сезоні встиг провести 14 матчів, оформивши 6 голів та 2 асисти.

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