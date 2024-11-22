Співак Ед Ширан, великий шанувальник Іпсвіча і його акціонер, допоміг улюбленому клубу з підписанням гравця. Як інформує ESPN, неназваний футболіст виявився фанатом самого Ширана.

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"Влітку ми намагалися переконати одного конкретного гравця приєднатися до нас і дуже швидко зрозуміли, що він фанат Еда Ширана. Ед зв'язався з ним по Zoom на тренувальному майданчику, якраз перед тим, як він вийшов на сцену з Тейлор Свіфт. Сподіваюся, це зіграло ключову роль у тому, щоб гравець погодився на трансфер", – розповів генеральний директор Іпсвіча Марк Ештон.

Ештон не став розкривати особистість цього футболіста, але зазначив: "Він забив за нас кілька м'ячів".

Ширан і Свіфт разом виступили на сцені стадіону Вемблі 15 серпня, за день до того, як Іпсвіч підписав контракт із Семмі Смодіксом із Блекберна. У минулому сезоні Смодікс став найкращим бомбардиром Чемпіоншипа.

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