– Чи вдалося виконати всі настанови від Арди Турана? І, власне, якими були вказівки перед матчем?

– Містер завжди включений у гру на всі 90 хвилин і сконцентрований на тому, що відбувається. І в роздягальні, і безпосередньо перед початком поєдинку він доніс нам основний меседж: ані 1:0, ані 2:0 ніколи не будуть для нас достатніми. Також він вимагає цілковитої інтенсивності й самовідданості, коли ми виходимо на поле. Вважаю, ми справді змогли виконати цей запит – не лише за рахунком, а й загалом за перебігом гри, а також за тим, наскільки нам вдалося нав’язати свій стиль опоненту.

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– Ти досить давно не забивав у єврокубкових матчах. Пригадай той епізод і розкажи, що він означає для тебе?

– Звісно, це дуже важливий момент для мене, приємно відзначитися в таку мить. Але насамперед завжди ставлю командні цілі на перше місце. Якщо мені не вдасться забити, але Шахтар здобуде перемогу, із задоволенням оберу саме такий розвиток подій. Водночас, безумовно, надзвичайно щасливий, що відзначився. Постійно намагаюся шукати свої моменти та використовувати їх максимально ефективно. Радію, що вдалося реалізувати ті нагоди, які виникали.

– У підсумку нашої розмови: що головний тренер сказав вам після такого яскравого матчу?

– Авжеж, він розпочав свою промову з привітання. Наголосив, наскільки складно забити шість голів в одному поєдинку. Відзначив наші старання, безмежно подякував за рівень самовіддачі й бажання, які ми продемонстрували на полі. Підняв настрій, який і так був на висоті, – сказав Педрінью для прес-служби Шахтаря.

Нагадаємо, що матч-відповідь Ільвес – Шахтар відбудеться 17 липня у Тампере.

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