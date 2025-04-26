Захисник збірної Коста-Рики Фернан Фаррон не планує залишатися в Україні надовго, повідомляє Sport.ua.

Максимов своєрідно відреагував на трансферний бан Ворскли

24-річний оборонець, який лише в лютому перейшов у полтавський клуб з клубу Ередіано на правах оренди, хоче якнайшвидше покинути УПЛ. Причина – загострення російського терору мирних об'єктів і громадян.

За інформацією джерела, Фаррон не зацікавлений у тому, аби підписувати з Ворсклою повноцінний контракт, попри те, що в його угоді за полтавцями закріплено опцію викупу костариканця.

Нагадаємо, наразі Фернан провів за команду Юрія Максимова лише два матчі (55 хвилин), без результативних дій.

Ворскла отримала трансферний бан – відома тривалість покарання, команда бореться за виживання в УПЛ