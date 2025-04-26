Зірковий легіонер прагне якнайшвидше покинути Ворсклу – захисник шокований таким терором
Полтавський клуб попри трансферний бан має й інші кадрові проблеми.
Захисник збірної Коста-Рики Фернан Фаррон не планує залишатися в Україні надовго, повідомляє Sport.ua.
Максимов своєрідно відреагував на трансферний бан Ворскли
24-річний оборонець, який лише в лютому перейшов у полтавський клуб з клубу Ередіано на правах оренди, хоче якнайшвидше покинути УПЛ. Причина – загострення російського терору мирних об'єктів і громадян.
За інформацією джерела, Фаррон не зацікавлений у тому, аби підписувати з Ворсклою повноцінний контракт, попри те, що в його угоді за полтавцями закріплено опцію викупу костариканця.
Нагадаємо, наразі Фернан провів за команду Юрія Максимова лише два матчі (55 хвилин), без результативних дій.
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