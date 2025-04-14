Півзахисник Карпат Бруніньо поділився враженнями після визнання найкращим гравцем УПЛ в лютому-березні та розповів про можливість продовження співпраці з клубом.

– Ця нагорода має велике значення для мене. Я ухвалив правильне рішення, коли приїхав до України грати за Карпати. Я став найкращим футболістом місяця в клубі та чемпіонаті. Це підтверджує, що мій вибір був правильним.

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– Напевно, це впливає на бажання залишатися у Карпатах?

– Так, звичайно.

– У тебе є хвилювання щодо ситуації з продовженням контракту?

– У Карпатах я граю на правах оренди, мій контракт належить Атлетіко Мінейро. Я не знаю, як просуватимуться розмови щодо продовження угоди.

Мої агенти та керівництво клубу ухвалять рішення з цього приводу. Я буду щасливий тому рішенню, яке ухвалять вони врешті-решт, – повідомив Бруніньо, – сказав Бруніньйо в ефірі YouTube-каналу Футбол 360.

24-річний бразилець належить Атлетіко Мінейро, а за Карпати виступає на правах оренди. Орендна угода гравця чинна до літа 2025 року. У цьому сезоні він провів 18 матчів, забив 7 голів і віддав 1 асист.

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