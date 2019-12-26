Зірковий кривдник Шахтаря може перейти до Атлетіко взимку

Талановитий хавбек загребського Динамо Дані Ольмо близький до повернення на батьківщину.

Мадридський Атлетіко серйозно зацікавлений у послугах 21-річного атакувального хавбека, повідомляє AS.

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"Матрацники" давно стежать за зіркою загребців і зроблять спробу підписати Ольмо під час зимового трансферного вікна. Керівництво мадридського клубу сподівається продати француза Тома Лемара, таким чином, з'явиться вільне місце для новачка. Орієнтовна ціна, за яку Динамо З погодиться відпустити свого лідера – 35-40 мільйонів євро.

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Нагадаємо, Ольмо відзначився двома голами в шести матчах групового етапу Ліги чемпіонів, зокрема, молодий іспанець засмутив Шахтар у поєдинку на ОСК Металіст.