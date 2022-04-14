Нападник Бенфіки Дарвін Нуньєс може записати собі в актив лігочемпіонівську кампанію 2021/22.

Нуньєс став рекордсменом Бенфіки за кількістю голів в одному сезоні Ліги чемпіонів, повідомляє Opta. Жертвами нападника стали Ліверпуль (2 м'ячі), Барселона (2), Аякс та Баварія (по одному).

Гол Яремчука у відеоогляді матчу Ліверпуль – Бенфіка – 3:3

Уругваєць відзначився 6 голами та випередив легенду "орлів" Нуну Гомеша, який забив 5 м'ячів ще в сезоні 1998/99.

Нагадаємо, Бенфіка влаштувала вогняний поєдинок з Ліверпулем на Енфілді (3:3) – Рамуш, Нуньєс та Яремчук відзначались у воротах Аліссона.

Яремчук голом прощається з Лігою чемпіонів – Ліверпуль втратив перемогу над Бенфікою, але запасу вистачило для півфіналу