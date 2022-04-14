Зірковий конкурент Яремчука побив рекорд Бенфіки, який тримався з минулого століття
12:46 - Читать на русском
Нападник Бенфіки Дарвін Нуньєс може записати собі в актив лігочемпіонівську кампанію 2021/22.
завершено
21’ Ібрагіма Конате
55’ Роберто Фірміно
65’ Роберто Фірміно
Гонсалу Рамуш 32’
Роман Яремчук 74’
Дарвін Нуньєс 83’
21’ Ібрагіма Конате
32’ Гонсалу Рамуш
55’ Роберто Фірміно
65’ Роберто Фірміно
74’ Роман Яремчук
83’ Дарвін Нуньєс
Нуньєс став рекордсменом Бенфіки за кількістю голів в одному сезоні Ліги чемпіонів, повідомляє Opta. Жертвами нападника стали Ліверпуль (2 м'ячі), Барселона (2), Аякс та Баварія (по одному).
Гол Яремчука у відеоогляді матчу Ліверпуль – Бенфіка – 3:3
Уругваєць відзначився 6 голами та випередив легенду "орлів" Нуну Гомеша, який забив 5 м'ячів ще в сезоні 1998/99.
Нагадаємо, Бенфіка влаштувала вогняний поєдинок з Ліверпулем на Енфілді (3:3) – Рамуш, Нуньєс та Яремчук відзначались у воротах Аліссона.
Яремчук голом прощається з Лігою чемпіонів – Ліверпуль втратив перемогу над Бенфікою, але запасу вистачило для півфіналу
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter