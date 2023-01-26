"Іриски" за 20 матчів АПЛ набрали лише 15 очок – найгірший показник у лізі разом із Саутгемптоном. Це вже коштувало Френку Лемпарду роботи, але керівництво не збирається обмежуватися перестановками на тренерському містку.

Довбик може піти рятувати Миколенка від вильоту – агенти форварда вже прилаштували Мудрика в АПЛ

Евертон до закриття трансферного вікна прагне підсилити свій склад. Одна із цілей – новий центрфорвард. Раніше повідомлялося, що на радарах опинився Артем Довбик. Проте список значно ширший. За інформацією The Telegraph, "іриски" також розглядають можливість підписання Марко Арнаутовіча.

У нинішньому сезоні 33-річний австрієць зіграв за Болонью 14 матчів в рамках Серії А, у яких забив 8 голів. Такі показники дозволяють Арнаутовічу перебувати у топ-5 найкращих бомбардирів чемпіонату Італії.

Зінченко (майже) завжди у складі чемпіонів АПЛ – ключові причини неймовірного прогресу команди Артети