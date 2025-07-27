Ноттінгем Форест офіційно оголосив про продовження співпраці зі своїм півзахисником – Морганом Гіббсом-Вайтом. Термін дії контракту – до 2028 року. Клуб назвав цю угоду "рекордною", вона дозволяє зберегти одного з найцінніших гравців після активного інтересу з боку топ-клубів АПЛ.

Скандал в АПЛ – власника клубу з українцем звинувачують у порушенні прав гравця збірної Англії

25-річний хавбек був близький до переходу в Тоттенхем, який в минулому сезоні виграв Лігу Європи, і навіть пройшов медогляд для лондонського клубу. Однак згодом Ноттінгем Форест пригрозив поскаржитися на "шпор" в суді через можливе порушення трансферних правил – мовляв, ті знали конфіденційні деталі попереднього контракту гравця, зокрема про клаусулу в розмірі 60 мільйонів євро.

Після підписання нової угоди Гіббс-Вайт приєднався до зборів команди в Португалії та вийшов на поле у спарингу проти Монако (0:0). "Я почувався тут як удома з першого дня. Атмосфера, підтримка – все це неймовірно. Я вірю в проект, який ми будуємо разом із містером Марінакісом, і хочу бути частиною чогось великого", – заявив хавбек.

Минулого сезону Гіббс-Вайт став справжнім лідером Ноттінгем Форест, забивши 7 голів і віддавши 10 асистів у Прем’єр-лізі. Команда Нуну Ешпіріту Санту фінішувала сьомою й готується повернутись до єврокубків уперше за 30 років.

На тлі продажу Антоні Еланги в Ньюкасл за 52 мільйони євро, збереження Гіббса-Вайта стало принципово важливим кроком для клубу. У новому контракті Форест отримує більше контролю над ситуацією, навіть якщо у майбутньому надійдуть інші пропозиції.

Загалом англієць провів за Ноттінгем 118 матчів, у яких забив 18 голів і оформив 28 результативних передач. Минулої осені він дебютував у складі збірної Англії.

A statement of intent from our owner Evangelos Marinakis, as Morgan Gibbs-White signs a record deal at the Club until the summer of 2028. pic.twitter.com/WhvuhecdhI — Nottingham Forest (@NFFC) July 26, 2025

"Вони були сильнішими, ніж Марсель": Де Дзербі – про конкуренцію з ПСЖ, стиль переможця і своє божевілля