Зірковий гість: футболісти чоловічої та жіночої збірних України зустрілись з уболівальниками

8 березня в київському торговельно-розважальному комплексі Lavina Mall відбулася перша зустріч футболістів збірних України з уболівальниками в рамках нового проекту "Зірковий гість".

Гостями першого заходу стали гравці національної збірної України Тарас Степаненко та національної жіночої збірної України Ірина Кочнєва. Зустріч тривала близько години. За цей час близько трьохсот уболівальників мали змогу побачити своїх кумирів на власні очі.

На початку й наприкінці зустрічі Тарас Степаненко та Ірина Кочнєва провели автограф-сесію та надали змогу своїм прихильникам зробити фото з зірками українського футболу.

"Зустріч з уболівальниками – найважливіший захід для кожного спортсмена. Саме ви – наш стимул та натхнення. Ви підтримуєте нас у найскладніші моменти, радієте перемогам та досягненням. І мені надзвичайно приємно, що 8 березня в ТРЦ Lavina Mall ми розширили формат нашої взаємодії, ставши ще ближчими!" – зазначив Тарас Степаненко.

"Мені надзвичайно приємно розділити святковий весняний день із гостями ТРЦ Lavina Mall, адже вболівальники – найкраща мотивація для нових перемог, і зустріч із ними – це можливість отримати неймовірний заряд позитиву", – сказала Ірина Кочнєва.

Після цього вболівальники, серед яких було дуже багато зовсім юних, мали змогу поставити спортсменам найцікавіші запитання. Зокрема, вони дізналися про улюблені книги Тараса Степаненка, з'ясували, що його кумиром є Зінедін Зідан, а найзаповітнішими мріями – виграш одного з єврокубків разом із "Шахтарем" та участь у чемпіонаті світу в складі збірної України.

Ірина Кочнєва розповіла, що починала свій шлях до капітанської пов'язки у жіночій збірній України з дворового футболу у Вінниці. Поділилася, що в команді її називають "Кочею", улюбленим кольором є червоний, а найвродливішим гравцем чоловічої збірної вважає Євгена Коноплянку.

Після цього було дружнє спілкування, конкурси на футбольну ерудицію та спритність у грі з м'ячем. І, звичайно, призи переможцям і вітання для представниць чарівної статі.

Нагадаємо, що "Зірковий гість" – захід, у межах якого вболівальники мають ексклюзивну можливість стати ближчими до улюблених футболістів. Під час зустрічей усі гості Lavina Mall можуть чудово провести час у спортивній атмосфері з футбольними зірками!