Півзахисник Ліона Хуссем Ауар вирішив змінити футбольне громадянство і почати виступи за збірну Алжиру. Про це інформує L'Équipe. Повідомляється, що незабаром гравець оголосить про своє рішення офіційно.

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Алжирська Федерація футболу вже давно хоче заграти Ауара за свою збірну. Схоже, її наполегливість нарешті буде винагороджена. Однак дебютувати за нову національну збірну Хуссем поки що не зможе через травму. Наразі він перебуває в лазареті.

Раніше Ауар представляв збірну Франції на юнацькому (U-17) і молодіжному рівнях (U-21). В активі півзахисника тільки один товариський матч за національну збірну Франції. У 2020 році Ауар зіграв 59 хвилин у матчі з Україною (7:1), і відзначився двома гольовими передачами.

Того ж року Хуссем був викликаний на матч Ліги націй проти Хорватії, але так і просидів усю гру в запасі. Відтоді футболіст не отримував викликів до збірної Франції.

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